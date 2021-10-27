Положительный тест: любимую женщину Баскова увезли в больницу

Недавно 66-летняя женщина почувствовала симптомы опасной инфекции и сдала тест на ковид. К сожалению, ее подозрения подтвердились.
Медики решили, что мать Николая Баскова необходимо поместить в московскую клинику. Пенсионерка находится в состоянии средней тяжести. Представитель певца Марина Наумова прокомментировала ситуацию.
Она рассказала, что сейчас все нормально, состояние Елены Николаевны стабильное. Женщина побудет некоторое время под наблюдением врачей и пройдет нужные процедуры.
Напомним, сам Николай Басков жаловался на здоровье этим летом. У исполнителя резко поднялась температура, из-за чего ему пришлось снизить рабочий темп. Артист подозревал, что подхватил ковид, но тест оказался отрицательным.
Отметим, что свои годы Николай Басков до сих пор не обзавелся собственной семьей. После первого брака он так больше и не женился, хотя звезде приписывали множество романов с красавицами отечественного шоу-бизнеса.
Ранее "Дни.ру" писали, что на праздничном концерте в честь 45-летнего юбилея Николая Баскова на сцене произошла перепалка артиста с Филиппом Киркоровым. Певцы пожурили друг друга, после чего Басков попросил Киркорова включить его в завещание.
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