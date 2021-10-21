Скрытный Цискаридзе показал миру особого ребенка: Заслуженная награда

Танцор и ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе никогда не выставлял свою личную жизнь напоказ. Официально он не женат и не имеет детей. В свои 47 лет балетмейстер может похвастаться огромным вкладом в классическую танцевальную культуру России и легендарной историей восхождения на олимп российского балета.
Цискаридзе начинал свой тернистый путь к успеху с работы простого танцовщика. В итоге он добился мирового признания и стал эталоном для всех.
Сейчас Цискаридзе преподает искусство, посещает светские мероприятия и охотно дает интервью. Помимо этого он завел страницу в "Инстаграм" и стал следить за главными светскими событиями страны.
На днях Николай Цискаридзе опубликовал свежее фото с вручения премии "ТЭФИ kids". Артист вручил премию актрисе Виталии Корниенко. На одном их опубликованных фото Цискаридзе держит за плечи очаровательную девочку.
В публикации балетмейстер подчеркнул важность того, что видят перед собой дети. Поэтому он отметил, что нужно подавать им хороший пример.
"Дети — живые цветы земли..." — сказал однажды Максим Горький и фраза ушла в народ. Наше будущее и наше продолжение, "наше завтра", – написал Цискаридзе.
Поклонники поддержали артиста и написали, что он правильно рассуждает о детях. Особенно они отметили девочку на фото.
"Очень талантливая девочка! Поздравляю! Заслуженная награда!" – написал фолловер.
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