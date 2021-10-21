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Шоу-бизнес
Скрытный Цискаридзе показал миру особого ребенка: Заслуженная награда

Скрытный Цискаридзе показал миру особого ребенка: Заслуженная награда

Николай Цискаридзе показал свежие кадры с премии "Тэфи".
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Танцор и ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе никогда не выставлял свою личную жизнь напоказ. Официально он не женат и не имеет детей. В свои 47 лет балетмейстер может похвастаться огромным вкладом в классическую танцевальную культуру России и легендарной историей восхождения на олимп российского балета.

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Цискаридзе начинал свой тернистый путь к успеху с работы простого танцовщика. В итоге он добился мирового признания и стал эталоном для всех.

Сейчас Цискаридзе преподает искусство, посещает светские мероприятия и охотно дает интервью. Помимо этого он завел страницу в "Инстаграм" и стал следить за главными светскими событиями страны.

На днях Николай Цискаридзе опубликовал свежее фото с вручения премии "ТЭФИ kids". Артист вручил премию актрисе Виталии Корниенко. На одном их опубликованных фото Цискаридзе держит за плечи очаровательную девочку.

В публикации балетмейстер подчеркнул важность того, что видят перед собой дети. Поэтому он отметил, что нужно подавать им хороший пример.

"Дети — живые цветы земли..." — сказал однажды Максим Горький и фраза ушла в народ. Наше будущее и наше продолжение, "наше завтра", – написал Цискаридзе.

Поклонники поддержали артиста и написали, что он правильно рассуждает о детях. Особенно они отметили девочку на фото.

"Очень талантливая девочка! Поздравляю! Заслуженная награда!" – написал фолловер.


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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 октября 2021, 14:45 Источник: Инстаграм • Требует проверки
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Как Николай Цискаридзе завоевал мир

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