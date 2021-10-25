"Боялась, что расплывусь вширь": известная ведущая откровенно о беременности

35-летняя знаменитость готовится родить на свет сына от своего супруга Игоря Вдовина. Радостное событие должно произойти в конце декабря, а пока Елена Николаева наслаждается своим "интересным" положением.
Блондинке очень нравится, как она сейчас выглядит и как себя чувствует. До беременности Елена весила всего 43 килограмма и была уверена, что сильно поправится во время ожидания малыша, однако пока этого так и не произошло.
"Честно говоря, боялась, что расплывусь вширь," – откровенно призналась Николаева.
Тем не менее, телеведущей удалось сохранить точеную фигурку. У женщины появились скулы, заострился подбородок, а живот сейчас напоминает скульптурные произведения Бранкузи. К тому же, кожа и волосы в этот период у женщины стали просто "волшебными". Николаева считает, что ее сын очень хочет, чтобы его мама была красивой – именно поэтому ей удается так выглядеть.
В беседе со "StarHit" телеведущая призналась, что приданое для малыша она еще не купила. Женщина считает, что долгая подготовка здесь ни к чему. Имя для будущего ребенка супруги тоже еще не выбрали. При этом Николаева уже озаботилась выбором няни – женщина подобрала сразу двух помощниц.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Елену Николаеву прогнали с работы из-за беременности.
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