Убитой горем Меньшовой нанесли удар под дых: Не спасла отца

Юлия Меньшова активно ведет свой личный блог и общается с поклонниками. Знаменитость публикует различные посты и поднимает важные темы. Накануне она решилась заговорить о насущном. Текущая ситуация с заболеваемостью крайне беспокоит артистку. Она высказала свое мнение.
Дочь Владимира Меньшова указала, что сейчас каждый должен относиться к себе как можно более внимательно. Она выступила за вакцинацию и указала, что обезопасить себя стоит в любом возрасте и состоянии. На знаменитость тут же обрушилась волна негодования.
Юлия Меньшова опубликовала в "историях" своего личного блога реакцию подписчиков. Многим показалось, что она рассказывает о ситуации "с превосходством", а также делит население на тех, кто привился и других людей. Нашлись и те, кто решили попытаться задеть артистку. Один из поклонников резко указал, что прививка "не спасла отца" артистки, а потому он и может являться примером того, что такие меры не работают. Публика ахнула.
При этом артистка не растерялась. Она отметила, что ожидала подобной попытки "удара под дых", а потому ответит. Юлия Меньшова подчеркнула, что ее папа не был привит, так как не успел. Поклонники поддержали артистку и указали, что население может погубить вовсе не вирус, а безрассудство.
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