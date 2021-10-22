"Последняя осень": Юлия Меньшова оставила жуткое сообщение

Актриса напугала пользователей Сети.

Юлия Меньшова опубликовала в соцсетях сообщение, которое ее поклонники посчитали жутким. Дескать, такие слова способны навлечь большую беду на человека, их произносящего. Артистка заявила, что "наслаждается последней осенью", подразумевая, как оказалось, скорое наступление зимы, но ее поняли неправильно.

По словам Меньшовой, встревоженные поклонники буквально завалили ее предупреждениями. Подписчики настойчиво советуют знаменитости не произносить фраз, которые могут напророчить горестные события. Слово "последний", необходимо заменять на прилагательное "крайний", говорят Юлии пользователи Сети.

Артистка тем временем панику интернет-пользователей не понимает. Артистка подчеркнула, что не является суеверной. Предрассудки напоминают Меньшовой страшилки времен детства.

"Лет с восьми до 12 я вполне могла оказаться в плену леденящего ужаса: мол, ляпнешь не то словечко, и все — хана тебе!" – с юмором подчеркнула знаменитость. С глупыми страхами, по словам Юлии, она распрощалась еще до совершеннолетия.

Между тем, как рассказала Меньшова, серьезное беспокойство у нее вызывает ситуация с коронавирусом в нашей стране. Актриса подчеркнула, что сама привилась "Спутником V". Кроме того, вакцины от ковида получили все члены семьи знаменитости.

"Пытаюсь игнорировать эту тему, так как она для меня слишком болезненная. (…) Когда вижу в ленте посты о том, что происходит, о попирании наших прав или об информационной недостаточности и так далее, я это уже видеть не могу, я просто сразу отписываюсь для того, чтобы не теребить себе нервы. Но ситуация опять беспрецедентная – у нас в стране умирает по тысяче человек в день и у нас низкий процент вакцинированности в стране – 30%", – заявила Юлия Меньшова.