Звезду фильма "Следствие ведут знатоки" экстренно госпитализировали в столице

О трагической ситуации журналистам сообщил источник в экстренных службах. Собеседник уточнил, что артист оказался в одном из медицинских учреждений столицы. Предварительно у него диагностирован тромбоз нижней конечности. Пока информация о самочувствии уточняется.
Сейчас Александр Хотченков находится под пристальным наблюдением врачей. В ближайшее время появятся данные о состоянии знаменитости. Александр Яковлевич окончил Студию при Центральном детском театре в 1967 году. в тот же год он был принят на работу в театр и служил дам вплоть до 2014 года. В 1982 году он дополнительно окончил заочное отделение ГИТИСа.
С конца 80-х годов артист активно участвовал в спектаклях, играл в кино. На его счету много ролей, но некоторые сразу же вспомнят знаменитость по фильму "Следствие ведут знатоки". Помимо всего прочего, с самого начала актер взялся за изучение искусства дублежа. До сих пор он остается крайне востребованным в этой сфере.
Голосом Александра Хотченкова говорят многие персонажи компьютерных игр. Также он озвучивал мастера Шифу в мультфильме "Кунг-фу панда", Юджина Крабса в "Губке Боб в бегах", Султана в "Алладине" и многих других любимых персонажей. Поклонники молятся за здоровье артиста.
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