"Какое-то унижение": Бородина проникла в "Дом-2" скользким путем

После увлечения фигурным катанием Ксения Бородина стала частой гостьей на "Первом канале". На днях звезду пригласили на программу "Вечерний Ургант", где она рассказала о своей карьере. Знаменитость поведала, что никогда не была телеведущей до тех пор, пока не попала на шоу "Дом-2". Причем для того, чтобы выбиться на экраны, Ксении Бородиной пришлось пройти скользкий путь.
До съемок на культовой телестройке брюнетка работала редактором программы "Окна". Когда проходили пробы на место ведущей "Дома-2", она отправлялась в отпуск. Ксения Бородина уже сидела в аэропорту, сдав багаж и ожидая рейс в Рим.
Но планы на Италию резко пришлось отменить. Внезапно женщине позвонили с работы и сказали, что на кастинге в "Дом-2" сорвалась какая-то претендентка, и срочно нужна помощь. В итоге будущая теледива все бросила и помчалась спасать ситуацию. Приехав на пробы, Ксения Бородина впервые познакомилась с Ксенией Собчак. Женщины продемонстрировали совместную работу в качестве ведущих, и им удалось впечатлить судей.
История о проникновении в "Дом-2" впечатлила Ивана Урганта. Выяснилось, что шоумен тоже бывал в гостях на телестройке, когда она только начиналась. Ксения Бородина сообщила, что мужчина приехал на проект, чтобы набрать популярность. "По-моему, это какое-то унижение сейчас было. А я тебе могу сказать, что я помню. Я приехал в какой-то грязный дом. Там вышла женщина, у которой были в волосы заплетены какие-то веревки", — объявил Иван Ургант. Позднее он уточнил, что этой странной незнакомкой оказалась Ольга Бузова.
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