Оплеванная Бородина собралась бежать из России после фиаско

Ксения Бородина участвует в шоу "Ледниковый период" Первого канала. Из-за этого она отменила ежегодный отпуск в ОАЭ.



На проекте у ведущей "Дома-2" не все складывает гладко. Она катается в паре с фигуристом Дмитрием Соловьевым. Ксению Бородину жестко критикует строгое жюри, выставляя низкие оценки. Сама она уже тоже не особо верит в свою победу на шоу.

В настоящее время теледива находится на волоске от вылета с проекта. Выяснилось, у звезды экрана уже есть планы на тот случай, если ее выгонят с "Ледникового периода". В своем инстаграм-аккаунте знаменитость заявила, что улетит из России.

"Вылечу с проекта и сразу в Дубай", — поделилась Ксения Бородина. Ведущая пытается шутить по поводу своих неудач на льду, но поклонники знают, что она очень переживает. Ранее телеведущая даже заплакала из-за несправедливых, по ее мнению, оценок судей проекта.

Примечательно, что Ксению Бородину часто сравнивают с ее экс-коллегой по телестройке Ольгой Бузовой. Поющая ведущая тоже участвовала в "Ледниковом периоде". Бородина от таких параллелей вовсе не в восторге. По ее мнению, они с артисткой совсем не похожи. Напомним, после того, как Ольга Бузова ушла из "Дома-2", они с Ксенией Бородиной перестали общаться.