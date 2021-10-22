Новые детали дела подозреваемого в педофилии режиссера "Ералаша": Снимали детское кино

После исчезновения деятеля кино его друзья вдруг забили тревогу. Некоторые люди из окружения попытались публично доказать тот факт, что он серьезно болен и находится в больнице под присмотров работников и собственной матери. Детали ситуации раскрыты так и не были.
Оказалось, что приблизительно в то же время, когда пропал режиссер "Ералаша", Белостоцкий Илья Дмитриевич был арестован. Мужчину подозревают в педофилии. В связи с этим фактом многие предположили, что речь идет вовсе не о тезке знаменитости, а о нем самом. Якобы родственники рассказали о страшной болезни специально, чтобы избежать скандала. Известно, что после обыска в доме Ильи Белостоцкого были найдены кадры с обнаженными несовершеннолетними.
Представители Следственного комитета пока не дали официальный комментарий. Никто из коллег не знал об аресте, но ситуация уже названа резонансной. Много лет режиссер работал исключительно с детьми разных возрастов. Если вина будет доказана, мужчине может грозить до десяти лет тюремного заключения.
Коллега режиссера "Ералаша" был потрясен известием. Он указал, что последний раз видел Илью весной 2020 года. По его словам, они лишь однажды "снимали детское кино в Геленджике", а после общались лишь по профессиональным моментам. "Жесть", – оценил он ситуацию.
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