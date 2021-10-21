Подозревают в педофилии: режиссер "Ералаша" оказался в тюрьме

Известный своей работой в "Ералаше" режиссер Илья Белостоцкий подвергся страшным обвинениям.



Режиссер забавных скетчей для знаменитого юмористического киножурнала перестал выходить на связь еще около года назад. Тогда знакомые мужчины забили тревогу в соцсетях, пытаясь разыскать Белостоцкого. В ответ на это люди, посвященные в ситуацию, стали распространять информацию о том, что режиссер "Ералаша" сильно болен и находится в больнице под присмотром матери, диагноз при этом не сообщался.

Теперь же стало известно, что еще в октябре прошлого мужчина по имени Белостоцкий Илья Дмитриевич был арестован по подозрению в педофилии – соответствующая информация появилась на сайте Пресненского суда. "РЕН ТВ" удалось выяснить, что в данный момент расследование по этому делу уже подходит к концу. Также выяснилось, что в доме режиссера провели обыск, в ходе которого были обнаружены фото и видеозаписи с обнаженными детьми.

Журналистам пока не удалось получить официальный комментарий по этому делу и представителей Следственного комитета. В гильдии кинорежиссеров России, членом которой Илья Белостоцкий являлся много лет, также ничего о его аресте не знают. Тем не менее, ситуация уже получила большой резонанс, ведь режиссер "Ералаша" в течение многих лет работал с детьми. В случае подтверждения вины кинодеятеля ему может грозить до десяти лет тюрьмы.