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Шоу-бизнес
Подозревают в педофилии: режиссер "Ералаша" оказался в тюрьме

Подозревают в педофилии: режиссер "Ералаша" оказался в тюрьме

Известный своей работой в "Ералаше" режиссер Илья Белостоцкий подвергся страшным обвинениям.
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Режиссер забавных скетчей для знаменитого юмористического киножурнала перестал выходить на связь еще около года назад. Тогда знакомые мужчины забили тревогу в соцсетях, пытаясь разыскать Белостоцкого. В ответ на это люди, посвященные в ситуацию, стали распространять информацию о том, что режиссер "Ералаша" сильно болен и находится в больнице под присмотром матери, диагноз при этом не сообщался.

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Теперь же стало известно, что еще в октябре прошлого мужчина по имени Белостоцкий Илья Дмитриевич был арестован по подозрению в педофилии – соответствующая информация появилась на сайте Пресненского суда. "РЕН ТВ" удалось выяснить, что в данный момент расследование по этому делу уже подходит к концу. Также выяснилось, что в доме режиссера провели обыск, в ходе которого были обнаружены фото и видеозаписи с обнаженными детьми.

Журналистам пока не удалось получить официальный комментарий по этому делу и представителей Следственного комитета. В гильдии кинорежиссеров России, членом которой Илья Белостоцкий являлся много лет, также ничего о его аресте не знают. Тем не менее, ситуация уже получила большой резонанс, ведь режиссер "Ералаша" в течение многих лет работал с детьми. В случае подтверждения вины кинодеятеля ему может грозить до десяти лет тюрьмы.

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Фото: uwe umstatter / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Автор: 21 октября 2021, 21:50 Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
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