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Шоу-бизнес
Бузова взвыла при упоминании Тарасова: Люблю как в последний раз

Бузова взвыла при упоминании Тарасова: Люблю как в последний раз

Брак Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова закончился почти пять лет назад. За это время в жизни обоих произошло множество важных событий. Спортсмен встретил свою новую любовь и снова женился, поющая ведущая же посвятила себя карьере.
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Знаменитость тяжело переживала разрыв. Было пролито много слез и сказано много слов. Однако теперь теледива заявила, что все это осталось в прошлом: она не только отпустила бывшего мужа, но и простила его. При этом от всех страданий Ольга не открещивается. Она рассказала, что любила его очень сильно, как и всех своих мужчин.

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"Каждый раз люблю как в последний раз", – сообщила Ольга Бузова. Она указала, что после каждого разрыва ей кажется, что больше она никогда не испытает таких серьезных чувств, а потом все случается заново. Она не умеет быть с тем, к кому испытывает только симпатию. Теперь артистка готова перейти на новый уровень.

В последнем интервью поющая ведущая заявила, что хочет замуж. Она мечтает о сказочной свадьбе, в которой будет настоящей принцессой. Знаменитость хочет, чтобы это был праздник для семьи. На этом ее желания не заканчиваются. Ольга давно грезит не только о романтике, но и о детях.

Известно, что певица мечтает родить девочку, а затем мальчика. При этом, по ее словам, она хотела этого и в 25, и в 35 не перестает верить в то, что однажды она будет самой счастливой мамой. Звезда верит, что для всего в этом мире отведено свое время. Она заявила, что сейчас ее мысли заняты крайне интересным карьерным поворотом: съемками в голливудском фильме.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 21 октября 2021, 15:21 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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