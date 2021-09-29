Бондарчук о полугодовалом сыне от Андреевой: Глаза очень умные

В марте этого, 2021 года, актриса Паулина Андреева родила супругу, режиссеру Федору Бондарчуку, сына Ивана. Знаменитости не раскрывают подробности личной жизни – о наследнике пары нет никакой информации.
В свежем интервью Бондарчук немного приоткрыл покровы тайны. Кинематографист отметил, что его сын уже многое понимает. Иван, которому только полгода, видел дедушку – режиссера Сергея Федоровича Бондарчука. Федор показывал наследнику снимки своего родителя. Знаменитость уверена, что малыш сообразил, о ком идет речь.
"Он умненький, глаза очень умные", – сказал о сыне Федор.
Режиссер отметил также, что хотел бы сохранить память о своем легендарном папе. Бондарчук снял документальный фильм об отце. Лента получила название "Бондарчук Battle". Премьера картины должна была состояться еще год назад – к столетию со дня рождения Бондарчука-старшего. Из-за пандемии коронавирусной инфекции планы пришлось поменять.
По словам Федора Бондарчука, отец очень поддерживал его в начале карьеры. Сергей Федорович смотрел клипы, которые снимал его наследник. Работой сына мэтр был доволен. Сам Бондарчук-старший мечтал сделать музыкальный ролик для Аллы Пугачевой. Примадонну известный кинематографист снимал бы на Байконуре.
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