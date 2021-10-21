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Шоу-бизнес
Безумная любовь и смерть в один день с разницей в 26 лет: как жили Бондарчук и Скобцева

Безумная любовь и смерть в один день с разницей в 26 лет: как жили Бондарчук и Скобцева

Сергей Бондарчук добился больших высот благодаря поддержке любящей супруги, которая делала для него все
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Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева прожили в браке 35 счастливых лет, и умерли 20 октября – Скобцева ушла из жизни ровно через 26 лет после кончины супруга. Их союз прошел через множество испытаний и первое из них было еще до свадьбы, когда Ирина Константиновна четыре года ждала решающего шага от возлюбленного.

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В первый раз будущие супруги встретились на остановке еще до съемок "Отелло". Уже тогда артисты почувствовали непреодолимое влечение, однако до прихода на площадку фильма встретились всего несколько раз, к тому же случайно. Через полтора года после первой встречи Бондарчук, сыгравший Отелло, и Скобцева, исполнившая роль Дездемоны, обвенчались прямо на съемках в Риге – служитель католической церкви не знал, что церемония должна быть постановочной. Актеры сразу почувствовали искру, однако на другой чаше весов Сергея Федоровича была его семья.

Тогда Бондарчук был в браке с актрисой Инной Макаровой, с которой у них подрастала дочка Наташа. Актер четыре года оттягивал развод, к тому же, разрушить семью ему мешало осуждение со стороны партии и руководства. Однако, несмотря на угрозы, запреты и риск потерять карьеру, Сергей Федорович ушел от жены к возлюбленной. В 1959 году пара поженилась.

Со временем Бондарчук и Скобцеву оставили в покое – супруги зажили счастливо, родили двоих детей, Алену и Федора, и не расставались ни на миг. Ирина Константиновна стала уделять карьере намного меньше времени и во всем поддерживала супруга, а Сергей Федорович переквалифицировался в режиссеры. Однако вскоре в их жизни случилось второе испытание.

Работая над картиной "Войной и мир", режиссер почти загубил свое здоровье: поправился до 100 килограммов для роли, много нервничал и даже пережил клиническую смерть. Но даже после всего этого Бондарчук продолжал много работать и даже преподавал во ВКИГе вместе с супругой.

После "Бориса Годунова", в котором режиссер снял всю свою семью, в его карьере началась темная полоса. Сначала Сергей Федорович столкнулся с осуждением из-за "кумовства", потом его позиции ослабли, а картины стали подвергаться критике. Последней каплей стала заморозка проекта экранизации "Тихого Дона" итальянскими продюсерами – проблема сильно ударила по здоровью Бондарчука.

По словам Ирины Константиновны, именно "Тихий Дон" стал причиной быстрого ухода ее супруга: помимо остальных проблем со здоровьем, у него обнаружили рак. 20 октября 1994 года режиссер скончался от инфаркта.

Вдова Сергея Федоровича решила во что бы то ни стало возобновить проект, который так много значил для ее супруга. В 2005 году пленку удалось вернуть – фильм закончил Федор Бондарчук, сын режиссера. А в 2009 году в семье случилась новая потеря – дочь знаменитой пары, Алена, скончалась от рака.

26 лет жизни без дорогого мужа Ирина Константиновна занималась сохранением его наследия. А в последние годы актриса утратила здоровье – самым тяжелым стал 2018 год, когда она пережила несколько операций. 20 октября прошлого года, в дату памяти Сергея Федоровича, Скобцева скончалась – ее похоронили рядом с супругом и дочерью.

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Фото: Russian Look / www.globallookpress.com
21 октября 2021, 12:15 Источник: Стархит.ru ✓ Надежный источник
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Федор Бондарчук почернел от горя на прощании с матерью

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