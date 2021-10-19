"Ступор и запой": Квартиру поддатой звезды "Песняров" обокрали неизвестные

Вдали от телекамер и света софитов жизнь звезд оказывается совсем не такой, как ее представляет обычный народ. Высокое влияние и громкая слава становятся бессильны перед пагубными пристрастиями, которым поддаются некоторые медийные персоны. Единственная женщина-солистка ансамбля "Песняры" Людмила Исупова стала жертвой алкоголизма. Об этом журналистам рассказала ее близкая подруга, рассчитывая на оперативные перемены.
Приятельница артистки Антонина Саврасова-Абрамова бьет тревогу. Известная вокалистка, по ее словам, спивается в нищете. Как сообщила женщина, из квартиры Людмилы Исуповой пропала вся мебель. Кто избавил звезду от имущества, неизвестно. Подруга пытается достучаться до певицы, но все тщетно. Знаменитость припала к бутылке и не останавливается.
Антонина Саврасова-Абрамова не в курсе, как звезда ансамбля "Песняры" попала в такие жесткие условия. Женщина подозревает, что Людмилу Исупову спаивают, ведь кто-то приносит ей вино, которое стоит денег. Сама певица на улицу не выходит, предпочитая затворничество.
Подруга артистки считает, что зависимой требуется экстренная помощь психолога. "Ее необходимо вывести из состояния ступора и запоя, которое длится уже месяц, а может быть и больше", — заявила корреспондентам Саврасова-Абрамова. Женщина добавила, что экс-солистку "Песняров" навещают и родственники, но они в этой ситуации бессильны.
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