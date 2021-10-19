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Шоу-бизнес
"Ступор и запой": Квартиру поддатой звезды "Песняров" обокрали неизвестные

"Ступор и запой": Квартиру поддатой звезды "Песняров" обокрали неизвестные

Белорусская певица Людмила Исупова попала в беду. Спиртное решило ее судьбу.
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Вдали от телекамер и света софитов жизнь звезд оказывается совсем не такой, как ее представляет обычный народ. Высокое влияние и громкая слава становятся бессильны перед пагубными пристрастиями, которым поддаются некоторые медийные персоны. Единственная женщина-солистка ансамбля "Песняры" Людмила Исупова стала жертвой алкоголизма. Об этом журналистам рассказала ее близкая подруга, рассчитывая на оперативные перемены.

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Приятельница артистки Антонина Саврасова-Абрамова бьет тревогу. Известная вокалистка, по ее словам, спивается в нищете. Как сообщила женщина, из квартиры Людмилы Исуповой пропала вся мебель. Кто избавил звезду от имущества, неизвестно. Подруга пытается достучаться до певицы, но все тщетно. Знаменитость припала к бутылке и не останавливается.

Антонина Саврасова-Абрамова не в курсе, как звезда ансамбля "Песняры" попала в такие жесткие условия. Женщина подозревает, что Людмилу Исупову спаивают, ведь кто-то приносит ей вино, которое стоит денег. Сама певица на улицу не выходит, предпочитая затворничество.

Подруга артистки считает, что зависимой требуется экстренная помощь психолога. "Ее необходимо вывести из состояния ступора и запоя, которое длится уже месяц, а может быть и больше", — заявила корреспондентам Саврасова-Абрамова. Женщина добавила, что экс-солистку "Песняров" навещают и родственники, но они в этой ситуации бессильны.

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Кадр youtube.com
Автор: 19 октября 2021, 16:52 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кто из звезд победил алкоголизм

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