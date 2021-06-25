"Отношения сломанные": солист "Песняров" рассказал об изменах жене

Участник группы "Песняры" Валерий Дайнеко много лет не живет со своей законной супругой.

69-летний артист стал гостем программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" и в студии телеканала "Россия 1" откровенно рассказал о своем неудавшемся опыте супружества. Дайнеко еще в 80-х годах прошлого века познакомился со своей будущей супругой Ириной, у которой тогда уже была дочь. Пара поженилась, супруги родили еще одну дочь, но через несколько лет расстались. С тех пор солист группы "Песняры" и его жена живут порознь, хотя развод так и не оформили.

Дайнеко понимает, что гастрольную жизнь мужа готова выдержать не каждая жена. У многих женщин будут закрадываться различные подозрения, когда мужа часто нет дома – так было и у его супруги. Поначалу музыкант был верным мужем, но постоянные подозрения подтолкнули его к реальным действиям. Валерий признался, что устал от того, что ему все время твердили о неверности, а доказать обратного он не мог. Тогда-то артист и подумал:

"А какая разница? Уже все равно отношения сломанные, непонятные".

Жена не раз пыталась застать Валерия врасплох и приезжала с проверкой, однако никогда не находила реальных подтверждений своим подозрениям. В шутку артист признался, что был настоящим профессионалом в этом деле. Хотя поводы для ревности у Ирины были, так как мужчине то и дело звонили поклонницы, но любому артисту почти невозможно этого избежать.

Сегодня жена Валерия Дайнеко живет с дочерьми в Москве, а сам солист группы "Песняров" находится в Беларуси, при это супругам удается до сих пор оставаться друзьями.