Раздавлен болезнью: Ушедший в монастырь народный артист появился на публике

Звезда российского кино Владимир Ильин отвлекся от труда в духовной обители. Мужчина показался народу вопреки состоянию здоровья.



Театральные подмостки и вспышки камер талантливый актер променял на простую деревенскую судьбу в Подмосковье. Прямиком со сцены Владимир Ильин ушел в Ново-Иерусалимский монастырь, но не жить, а работать во имя веры и всеобщего благополучия. Вместе с женой Зоей Пыльновой актер пристрастился к спокойной тихой обстановке, оставив стремление к славе позади.

ПО ТЕМЕ Известный актер Ильин после тяжелой болезни превращается в затворника

Летом знаменитый мужчина признавался, что его сломил тяжелый недуг. Из-за болезни артист оказался прикованным к постели, но потом все-таки нашел в себе силы встать на ноги. Некоторое время Владимир Ильин потратил на восстановление организма, жалуясь на отсутствие бесед с умными людьми — все-таки затворничество навеяло на него скуку. Наконец, кинозвезда решилась выйти в свет: других посмотреть и себя показать.

На днях актер вместе с 74-летней супругой был замечен в московском Доме кино, где прошел премьерный показ фильма "Камень, ножницы, бумага". Эта картина непосредственно связана с артистом, там Владимир Ильин исполнил одну из ролей.

Появление звездного мужчины на публике казалось радостной новостью, но внешний облик актера все же вызвал некоторые опасения. Папарацци сняли мужчину на камеру. Владимир Ильин старался улыбаться, но болезнь, судя по всему, слишком сильно раздавила его. Старческий вид и нездоровое состояние скрыть не удалось.