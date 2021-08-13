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Сериалы
Известный актер Ильин после тяжелой болезни превращается в затворника

Известный актер Ильин после тяжелой болезни превращается в затворника

Актер Владимир Ильин больше не снимается и не выходит на сцену.
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73-летний Владимир Ильин превращается в затворника. Звезда кино и сериалов живет в Подмосковье и работает в монастыре. В свободное от труда время Народный артист России сидит дома. Он много читает, рисует, занимается резьбой по дереву. Из деревни, в которой живет, Ильин отлучается редко.

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Недавно Владимир Адольфович перенес тяжелую болезнь. Недуг приковал звезду к постели. По словам Ильина, сейчас он поправляется. Истосковавшийся по интеллектуальным беседам артист ждет в гости коллегу по цеху Александра Феклистова.

Владимир Ильин 15 лет жизни отдал Театру Маяковского. По словам актера кино и сериалов, там он был мальчиком на побегушках. Ильин считает, что в этом театре работали гениальные люди – не чета ему. В свое время Наталья Гундарева посылала его за водкой в магазин, и он с радостью выполнял ее просьбу.

Из Театра Маяковского Ильина вынудила уйти перестройка. Артист не мог прожить на минимальную зарплату и отправился сниматься в кино.

Владимир Адольфович признается, что в 90-е многие оставшиеся не у дел актеры ушли из профессии "служить бандитам", некоторые закончили не очень хорошо. "Попали под мясорубку воров, бандитов, аферистов", - рассказал артист. Сам Ильин никогда не хотел заниматься бизнесом. В эту сферу актера не заманить даже большими деньгами.

Владимир Ильин считает, что сегодня артисты живут очень хорошо. Актеры получают деньги за съемки, за репетиции и за спектакли. Кроме того, многие подрабатывают, участвуя в скандальных ток-шоу. Ильин на телепередачи не ходит – жена запретила. По словам актера, его несколько раз обманывали редакторы программ.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 13 августа 2021, 12:56 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
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