"Он задел определенные вещи": злопамятный Пригожин напал на Шнурова

Иосиф Пригожин вспомнил конфликт с певцом. Судя по всему, он до сих пор не дает продюсеру покоя.



Иосиф Пригожин заявил, что конфликт с музыкантом до сих пор не решен. Он рассказал, что они с Сергеем Шнуровым знакомы лично. По го словам, с лидером группы "Ленинград" у них были "человеческие отношения".

Все изменилось, когда артист обидел семью Иосифа Пригожина. "Он задел определенные вещи", – высказался муж певицы Валерии. По мнению продюсера, Сергей Шнуров позволил себе то, что нельзя. Ситуацию с певцом он назвал очень личной.

Напомним, конфликт между знаменитостями произошел после того, как исполнитель оскорбил супругу продюсера. Иосиф Пригожин вступился за жену и дал грубияну отпор. Он до сих пор ждет извинений перед певицей Валерией от певца. Однако Сергей Шнуров не торопится мириться со звездной семьей.

Ранее Иосиф Пригожин даже вызвал музыканта на бой. Он заявил, что готов встретиться с ним на ринге, чтобы доказать, кто из них настоящий мужчина. Продюсер заявил, что Сергей Шнуров умеет лишь обижать женщин в Сети, а помериться силами не спешит. Также продюсер говорил, что умеет ругаться так, как никому и не снилось.

Как писали "Дни.ру", в окружении музыканта утверждают, что Сергей Шнуров игнорирует происходящее не из-за страха, а по каким-то иным причинам. Вероятно, он просто не желает доходить до рукоприкладства. В начале этого года в СМИ появилась информация о том, что артист обратился в полицию по факту получения угроз.