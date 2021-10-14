На звезду "Улиц разбитых фонарей" напали в центре Москвы

У звезды "Улиц разбитых фонарей" воры отобрали драгоценную цепь, телефон и обручальное кольцо. Неизвестные напали на 36-летнего Илью Борисова в неизвестное время. Общая сумма украденного оценивается в 50 тысяч рублей.
Подробности и обстоятельства случившегося выясняют сейчас правоохранительные органы.
Напомним, Илья Борисов снялся таких российских лентах, как "Улицы разбитых фонарей", "Тайны следствия", "Человек из Подольска". Также он работает в театре "Мастерская" в Санкт-Петербурге.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что бывшая участница шоу "Дом-2" Алина Ян стала жертвой мошенников. Девушка заложила квартиру и отдала восемь миллионов рублей за раскрутку своего аккаунта в соцсетях. Она заплатила за услуги некоему продюсеру, который якобы был близко знаком со многими российскими звездами и обещал продвинуть ее в среде шоу-бизнеса. Однако в итоге девушка осталась ни с чем.
С проблемой Алина Ян обратилась в полицию и к звездному адвокату Екатерине Гордон, которая заявила, что ей эта схема хорошо знакома. Подробности выясняются. Идет проверка. Сможет ли блогер вернуть деньги, пока не ясно.
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