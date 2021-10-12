"Как заторможенный зомби": обнародованы ужасающие детали состояния Собчак после смертельного ДТП

Страшную трагедию, произошедшую на дороге некоторое время назад, сейчас обсуждают все. Публика активно пытается найти виноватых, эксперты делают разборы, а федеральные каналы выпускают специальные программы.

Накануне в эфир вышло шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". Ведущий обсудил ужасающие события с гостями. Второй водитель Ксении Собчак вышел на связь со зрителями. Он отметил, что журналистка не подгоняла его, а после столкновения пожаловалась на головные боли, попросив у него воды и таблетку. К сожалению, никаких лекарственных препаратов у него не оказалось.

Знаменитость поблагодарила водителя за честность и подчеркнула, что в аэропорту после всего шла "как заторможенный зомби". Несмотря на слова людей, которые якобы видели ее там, она утверждает, что ни о какой бодрости и радостном настроении не могло быть и речи. Она рассказала, что почти ничего не понимала в тот момент.

Ксения Собчак подтвердила, что именно этот молодой человек вез ее и команду в аэропорт. После слов водителя один из экспертов поинтересовался у него, спрашивал ли он у журналистки, что произошло. "Господи", – написала она в "историях" своего личного блога.

Некоторые представители СМИ иронично отметили, что журналистка, видимо, крайне обеспокоена, раз решилась на просмотр шоу коллеги и активно прокомментировала его в "Инстаграме". Сама Ксения держит в курсе ситуации своих подписчиков. Известно, что она предложила помощь семьям пострадавших.

