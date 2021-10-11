Солистка "Тутси" о вынужденном интиме в группе: Мы трахались

Анастасия Крайнова раскрыла причину распада группы "Тутси".

Бывшая участница популярной музыкальной группы "Тутси" рассказала о предложении интима ей и ее коллегам по группе. По словам Анастасии Крайновой, группа распалась из-за того, что девочки отказались спать с влиятельными людьми.

Солистка "Тутси" считает, что она и ее коллеги были примерными девочками, а это было совершенно никому не нужно в шоу-бизнесе.

Анастасия Крайнова добавила, что Ирина Ортман, Леся Ярославская, Мария Вебер и Анастасия Крайнова никогда не занимались интимом за деньги. Все заработанные в группе деньги были добыты честной работой. Никаких прейскурантов на интересное "продолжение" концерта никогда не было.

"Про группу "Тутси" нельзя сказать, что мы трахались за деньги", – заявила Крайнова.

Певица добавила, что доход с выступлений они делили с продюсером в соотношении 30% на 70%.

Напомним, "Тутси" – российская поп-группа, созданная на проекте "Фабрика звезд" на Первом канале музыкальным продюсером Виктором Дробышем. В 2004 году девушки обрели популярность, ярко заявив о себе. Однако успех был недолгим, повторить популярность дебютного хита "Самый-самый" им не удалось. Популярность сошла на нет.