"Телохранители нужны постоянно!": Ирину Нельсон преследует фанат из реанимации

Ирина Нельсон всерьез беспокоится за свою жизнь. Солистка группы "Reflex" призналась, что уже два десятилетия ей не дает покоя навязчивый поклонник.

Певица была вынуждена нанять охрану. Пылким влюбленным является некий врач. Мужчина прилетает всюду, где выступает артистка, покупая дорогие билеты. Ирина Нельсон отметила, что фанат ее очень беспокоит.

Звезда рассказала, что каждый, кто к ней подходит, хочет "что-то потрогать и погладить". Таинственный фанат же каждый день смотрит ее посты в соцсети, а новые песни заслушивает их до дыр. Медик как-то раз заявил знаменитости, что на работе — в детской реанимации находится с наушником, чтобы иметь возможность слушать песни Ирины Нельсон.

Исполнительница однажды спросила навязчивого типа о преследовании. Тот ответил, что она может не беспокоиться, поскольку он якобы счастлив в браке и воспитывает ребенка. Также фанат заявил, что влюбился в Ирину Нельсон сразу, только услышав ее голос. Звезду не убедили уверения поклонника. "Телохранители мне сейчас нужны постоянно!", — резюмировала Ирина Нельсон.

Напомним, певица замужем за композитором Вячеславом Тюриным. Супруги вместе уже более 20 лет. Общих детей у пары нет. Они воспитывают наследника артистки от первого брака Антона. Как писали "Дни.ру", в прошлом году солистка группы "Reflex" сообщила, что ее шантажируют на деньги.