Ирина Нельсон подтвердила получение писем с угрозами убийства

Солистка группы "Reflex" сообщила, что ее шантажируют на деньги. Ирина Нельсон старается не думать об опасности.



Артистка разместила в инстаграм-аккаунте подтверждение сведений о том, что ей с супругом поступают страшные письма с угрозами. Напомним, что злоумышленник требует у звездной пары 850 тысяч рублей в обмен на жизнь. Неизвестный пытается запугать Ирину Нельсон и Вячеслава Тюрина, сообщая, что уже вырыл для них могилы на случай, если супруги не заплатят ему.



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Певица дала подписчикам инстаграм-аккаунта знать, что не боится шантажа, так как с мужем они уже "закалены шоу-бизнесом и постоянной травлей в соцсетях". Звезда обратилась в полицию для того, чтобы злоумышленника нашли и обезвредили специалисты. Она уверена, что правоохранительные органы отлично справятся с этой задачей и нейтрализуют преступника.

Ирина Нельсон отметила, что чувствует защиту фанатов. Артистке приятно, что поклонники поддерживают ее в этой сложной и опасной ситуации. Поп-звезда подчеркнула, что не обращалась в СМИ для того, чтобы заявить об угрозах. Информация о шантаже всплыла в прессе без запросов Ирины, она не планировала освещать жуткие сведения.

Певица уверяет, что с ней все в порядке. Она собирается выступать на сцене после пандемии, несмотря на жестокие послания. Подписчики артистки просят ее беречь себя и не поддаваться на провокации. Некоторые не только утешают кумира словами поддержки, но и предлагают свою помощь в решении вопроса. Ирина Нельсон отказывается от таких предложений, так полностью доверяет полиции.