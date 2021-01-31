"Попала на операционный стол": стали известны подробности состояния экс-жены Аршавина

Только сейчас Алиса Казьмина заговорила о последствиях неудачной пластики. Бывшая возлюбленная футболиста долгое время прикрывала нос рукой и стеснялась выходить на публику. Известно, что подобная секретность была связана с весьма неприятным заболеванием.

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