"Попала на операционный стол": стали известны подробности состояния экс-жены Аршавина

Недуг так быстро прогрессировал, что привел к развитию некроза. Из-за него и был изуродован нос светской львицы. Поговаривают, что всему виной постоянные пластические операции и уколы красоты, которые так любит Казьмина.
По словам самой Алисы, все началось с "резкой центрифуги", не имеющей обратной стороны. За считанные месяцы у девушки развился аутоиммунный некроз. Если бы экс-жена Аршавина помедлила с оказанием медицинской помощи, то она могла бы попасть на тот свет.
"Я вовремя попала на операционный стол, когда оставалось от двух часов до двух дней. И был бы сепсис. Сделали две операции на голове, на клиновидной пазухе. Врачи вырезали все, что можно. До мозга оставались буквально миллиметры", – призналась Алиса.
Стоит отметить, что Казьмина наконец-то нашла грамотного специалиста. Теперь инстадива доверяет врачу. Медицинский работник пообещал избавить ее от всех проблем. Помимо тяжелого состояния экс-жену Аршавина беспокоит жизнь неугомонных наследников.
Напомним, что всеми известный футболист перестал общаться с бывшей супругой сразу же после громкого развода. Спортсмен и от четырехлетней дочери отказался. Алиса заявила, что девочка уже забыла, как выглядел ее отец.
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