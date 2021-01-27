"Эта беседа понятна только нам": Стоянов о диалоге с умершим Олейниковым

Юрий Стоянов с теплотой вспоминает о партнере по скетч-шоу "Городок" Илье Олейникове. Кажется, он до сих пор не может оправиться после смерти друга. Актер признался, что коллега, которого не стало в 2012 году, сыграл основную роль в его жизни – сделал состоявшимся артистом.
Также Стоянов рассказал журналистам, что находится в так называемом живом диалоге с Олейниковым. "Эта беседа понятна только нам двоим", – сказал артист. Одну из песен, которая представлена в музыкальном альбоме "Где-то", Юрий Николаевич написал через несколько месяцев после кончины Ильи Львовича.
По мнению Стоянова, его другу пришлись бы по душе эти композиции. Однако если Олейникову что-то не понравилось бы, то лишь тактично попытался бы уйти от ответа, уверен народный артист.
Напомним, Илья Олейников скончался в ноябре 2012 года после продолжительной болезни. У коллеги Юрия Стоянова обнаружили рак легкого. Несмотря на злокачественное новообразование, он продолжал работать. Незадолго до смерти его госпитализировали с воспаление легких прямо со съемочной площадки.
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