Юрий Стоянов рассказал о пребывании в колонии

Юрий Стоянов уверен, что Михаил Ефремов, как только выйдет на свободу, вернется в кино. Более того, осужденного актера ждет триумф после колонии, считает народный артист. А пока, по его мнению, Михаил Олегович будет реализовывать свои таланты, находясь в заключении.
Также Стоянов не сомневается: Ефремов проведет в месте лишения свободы не семь с половиной лет, как решил Московский городской суд в октябре, а гораздо меньше. Мол, актер имеет такую возможность на законных основаниях.
В интервью RT Юрий Николаевич признался, что бывал в колонии. Будучи молодым артистом, Стоянов часто "ездил на халтуры" в места лишения свободы. Он выступал перед заключенными в колонии: исполнял романсы и свои композиции.
"Я для них был голосом с воли", – считает звезда "Городка".
Также Стоянову приходилось сниматься в знаменитом изоляторе Санкт-Петербурга "Кресты". Там заключенные вручили артисту 20-сантиметровую фигурку Чарли Чаплина из жеваного хлеба. Этот подарок актер хранит до сих пор и считает его очень памятным.
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