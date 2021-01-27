Жена до последнего была рядом: умер известный актер из сериала "Склифосовский"

О трагедии сообщили в "Гоголь-центре", где много лет работал Андрей Болсунов. Он играл в спектаклях "Палачи", "Молоко", "Девять", "Пробуждение весны", "Страх". Также он снимался в третьей части сериала "Склифосовский". О причинах смерти актера пока не сообщается. Сейчас его родных разыскивает его сводная сестра из Кемерово Татьяна. Она написала комментарий в микроблоге "Гоголь-центра", узнав из соцсетей о страшной трагедии.
После переименования театра имени Гоголя в "Гоголь-центр" труппа организации изменилась. Андрей Болсунов остался и преданно служил на любимой сцене много лет. Актер стал родственной душой для всех коллег.
По словам друзей актера, его семья сейчас переживает не лучшие времена. Жена Андрея Болсунова уволилась с работы и до последнего ухаживала за мужем. Из-за этого семья была практически на грани.
Андрей Болсунов учился в Кемеровском государственном университете на филолога. После службы в армии он решил изменить профессию и захотел стать актером. Андрей поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина. Успешно закончил курс и устроился работать в Московский драмтеатр имени Гоголя.
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