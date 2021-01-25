"Она была в крови": Шифрин рассказал о потере ребенка

В семье артиста было двое сыновей, но, как оказалось, мама должна была родить еще одного ребенка. До появления Ефима Шифрина она была беременна, однако потеряла мальчика на последнем месяце.



Тогда семья переживала тяжелые времена. Они жили в глухой местности, где не было родильного дома. Из-за этого, когда начались схватки, женщина была вынуждена ехать в другую деревню.

"Мама была беременна во второй раз после рождения моего старшего брата. К сожалению, в поселке, где она проживала, не было родильного дома, и ей пришлось проделать путь в 125 километров в ближайший поселок, где было родильное отделение", – поделился ужасающими подробностями Ефим Залманович. "Более-менее приличная машина должны была отправиться с каким-то начальником на следующий день, но уговорили поехать в тот день, потому что нельзя было дольше ждать. Нашелся какой-то самосвал, к сожалению", – вздохнул юморист.

Дальше было еще хуже. Условия были совершенно не пригодны для того, чтобы перевезти беременную женщину. "Лавка много раз соскальзывала, мама падала на холодный пол. Начальник выходил из кабины справить нужду, еще осведомлялся у мамы, удобно ли ей", – поделился Ефим Шифрин.

"Маму растрясло, она была в крови. Когда ее подвезли к больнице, она не могла выйти сама, на помощь пришли санитары", – отметил он. Артист рассказал, что ребенок появился на свет мертвым. "Его назвали Марком и похоронили в Нексикане – поселке, которого уже нет", – завершил свой печальный рассказ Ефим Залманович.

