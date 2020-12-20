"Тебе срочно надо уходить": Шифрин раскрыл неожиданные подробности из жизни домработницы Киркорова и Пугачевой

Уход Людмилы Дородновой от Филиппа Киркорова стал скандальным. Она много лет была домработницей поп-короля, но в этом году певец попросил 79-летнюю женщину покинуть его дом.

Бывшая домработница не понимает, чем могла обидеть Филиппа Киркорова. Она предполагает, что экс-супруг Аллы Пугачевой ищет помощницу помоложе. Также женщина винит в случившемся пандемию коронавируса. Мол, в этом году люди, уставшие от проблем, стали нервными, в том числе и певец.

Об увольнении Дородновой также поговорили в шоу "Привет, Андрей!". Юморист Ефим Шифрин неожиданно вспомнил, что первой артисткой, на которую работала Людмила, была Татьяна Миансарова.

Тогда поклонница, которая трудилась на химкомбинате, пришла к певице и рассказала о выпадении волос. Миансарова ответила: "Тебе срочно надо уходить с этой работы!". Так Дороднова стала костюмером артистки.

Вскоре Людмила стала работать с Ларисой Мондрус и Клавдией Шульженко. И только после этого женщина устроилась к Алле Пугачевой. А через примадонну домработница познакомилась с Киркоровым.

Дороднова не скрывает: артист стал для нее по-настоящему родным человеком. Она относилась к Филиппу Киркорову, как к сыну. После увольнения в эфире шоу "Звезды сошлись" экс-домработница попросила прощения у певца. Женщина надеется, что он не держит на нее зла.