"Сердце не выдержало": Шифрин скорбит из-за тяжелой утраты

Российский актер Илья Олейников умер от рака легких в 2012 году. О страшной болезни он узнал всего за четыре месяца до смерти. Болел он долгие годы, но не обследовался. Ему казалось, что постоянный кашель вызвал курением.
К тому же, у него постоянно было много работы – сплошные съемки. И даже когда страшный диагноз был ему поставлен – он прошел химиотерапию и снова стал сниматься. Его госпитализировали в критическом состоянии со съемочной площадки и ввели в искусственную кому. Вскоре 65-летний Илья Олейников скончался.
Сегодня, 11 ноября, исполнилось восемь лет со дня его ухода. Ефим Шифрин почтил память коллеги. В своих соцсетях он опубликовал архивную фотографию, на котором друзья стоят рядом.
"Никто не вспомнит от него ни одной обиды, ни одного сомнительного поступка. У него была детская, безгрешная душа. И большое сердце… которое сегодня не выдержало", – написал Ефим Шифрин.
Илья Олейников и Ефим Шифрин работали вместе долгие годы.
Популярные темы форума
Сын 12 лет научился анонировать.
Наказываю дочь ремнём.
Таксист
Мне 40 и я терпеть не могу детей
Вы верите в проклятье?
Какие мужчины
Вы бы разрешили себя покрыть?
Тема шалав и простигосподек
Умер Жванецкий
Как долго надо держать траур?