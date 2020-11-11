Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

Выступление Реввы вызвало у Долиной отвращение: Никто не имел такого права
Инициатор – Наташа: сделано заявление о разводе Королевой и Тарзана
У вас денег на меня не хватит: адвокат заткнул высокомерной Гузеевой рот
Певец Агутин в больнице в тяжелом состоянии
партнеры
Среда
11 ноября
Лента новостей
16:53
"Я на панике": Подольская заперлась дома с детьми из-за смертельной болезни
16:48
Завортнюк похвасталась дорогим подарком от молодого поклонника
16:46
"Бомба!": 49-летняя Хмельницкая предстала в кружевном белье
16:28
Анна Михалкова рассказала о пополнении в семье: Самое интересное начнется ночью
16:27
Пугачева отреагировала на слухи о вражде с Бузовой: Никто не омрачит моего настроения
16:25
Собянин назвал сроки введения новых ограничений в Москве из-за COVID-19
16:23
Дума повышает возраст молодежи до 35 лет
16:17
Будет воспитывать опекун: Конкин отказался растить внучку после смерти родной дочери
15:52
Что нужно знать о коронавирусных ограничениях в Москве перед Новым годом
15:47
"Готовы похитить детей ради выкупа": страсти в семье Анджелины Джоли накаляются
15:34
"Лежать и драть ее": прекрасная вдова Этуша похвасталась новым ложе для удовольствий
15:25
У Старшенбаум начались проблемы со здоровьем после скандала с Корчевниковым
15:24
А где же отец? Заболевшая дочь Пригожина осталась без денег
15:16
"Желудок где-то между грудью": звезда сериала "СашаТаня" сделала заявление о своем состоянии
15:12
Угрозы Лукашенко могут обернуться против него – эксперт
15:02
"Сердце не выдержало": Шифрин скорбит из-за тяжелой утраты
15:00
"Зачем так пугать-то?": Варнава обнажилась на публике
14:45
Подготовка к отцовству: обрюзгший Ди Каприо попал в объективы папарацци
14:42
"Отличная пара!": женатого Топалова сняли в объятиях с чужой возлюбленной
14:34
Бунт в Голливуде: фанаты требуют вернуть работу обвиненному в избиениях Джонни Деппу
14:23
Эффективность вакцины "Спутник V" составила 92%
14:14
"Высказала ему в глаза все свое презрение": подробности драматичного развода Кабо
14:08
"Последствия могут стать печальными": Волкова из "Ворониных" рассказала о грозящей ее дочери опасности
14:03
"12 кругов ада": звезда Comedy Woman после рождения больного ребенка осталась бесплодной
13:56
"Миллионы запылились!": сенсационное заявление молодой жены Петросяна
13:46
Дети Галкина и Пугачевой дико отожгли на тусовке и прочитали рэп
13:41
"Драгоценности сдала в ломбард": Конкин оставил бедствовать родную дочь
13:41
В Киеве заявили о дипломатической победе Путина на Кавказе
13:39
"Лесба-лузерша": разъяренный Лебедев обрушился на жену Бондарчука
13:27
"Зараза": Самбурская влепила пощечину взбесившему ее популярному блогеру
13:22
Названы ошибки россиян при лечении коронавируса на дому
13:19
Власти Петербурга объявили о новых ограничениях из-за COVID-19
13:16
Эксперт допустил переход белорусских силовиков на сторону оппозиции
13:14
В Совфеде не поддержали продление новогодних каникул из-за коронавируса
12:59
"Интимное видео с Дзюбой затмило все": Первый канал влез в грязный скандал
12:58
Ургант публично приложил мечтающего отсудить миллионы у детского сада Резника
12:58
"Умирали с голоду": актер "Игры престолов" влез в долги из-за недоедающих отпрысков
12:51
Эксперт сообщил о трансформации протестной активности в Белоруссии: Лукашенко не сможет ее задушить
12:27
"Худой – кожа да кости": изможденный Леонтьев появился на сцене в Дубае
12:19
Ежедневные траты россиян резко подскочили
12:05
Пытается вышвырнуть на улицу: племянница в ужасе от происков матери покойного актера Числова
12:02
В Армении рассказали о планах Эрдогана: Хочет доминировать на Кавказе
11:51
"Чучело гороховое": Владимир Конкин облил грязью бойфренда покойной дочери
11:47
"Повод заняться": интимное видео вдохновило звезду сериала "Сваты"
11:46
Новогодние каникулы в России хотят продлить еще на две недели
11:41
"Стыдно и смешно": евреи возмущены православным крестом у Жванецкого
11:18
"Обид было море": рыжий из "Иванушек" припомнил покойному коллеге старые пощечины
11:11
Заявлено о судьбе третьего сезона сериала "Бывшие" на фоне тревожных новостей
11:09
Большинство россиян хотят сменить работу
11:02
Коронавирус в России: за сутки выявили 19,8 тысячи инфицированных
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тихановская обратилась к Лукашенко: У вас ничего не выйдет
Лишенный покоя Конкин сделал заявление об уходе
Пригожин вслед за Пугачевой набросился на Бузову из-за "Голубого огонька"
На могиле чистокровного еврея Жванецкого поставили православный крест
Тихановская раскрыла свою позицию по Крыму
Политолог обвинил Европу в лицемерии из-за санкций против Белоруссии
Шоу-бизнес

"Сердце не выдержало": Шифрин скорбит из-за тяжелой утраты

Ефим Шифрин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ефим Шифрин почтил память коллеги и друга, который умер от рака легких. Артист до сих пор не может смириться с утратой.
прочитано 343 раза

Российский актер Илья Олейников умер от рака легких в 2012 году. О страшной болезни он узнал всего за четыре месяца до смерти. Болел он долгие годы, но не обследовался. Ему казалось, что постоянный кашель вызвал курением.

ПО ТЕМЕ

Ефима Шифрина сфотографировали полуголым на балконе: Эх, было дело

К тому же, у него постоянно было много работы – сплошные съемки. И даже когда страшный диагноз был ему поставлен – он прошел химиотерапию и снова стал сниматься. Его госпитализировали в критическом состоянии со съемочной площадки и ввели в искусственную кому. Вскоре 65-летний Илья Олейников скончался.

Сегодня, 11 ноября, исполнилось восемь лет со дня его ухода. Ефим Шифрин почтил память коллеги. В своих соцсетях он опубликовал архивную фотографию, на котором друзья стоят рядом.

"Никто не вспомнит от него ни одной обиды, ни одного сомнительного поступка. У него была детская, безгрешная душа. И большое сердце… которое сегодня не выдержало", – написал Ефим Шифрин.

Илья Олейников и Ефим Шифрин работали вместе долгие годы.

Автор: 11 ноября 2020, 15:02 Источник: инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

61-летний Шифрин взбудоражил накачанным телом

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

В Киеве заявили о дипломатической победе Путина на Кавказе
Эксперт допустил переход белорусских силовиков на сторону оппозиции
В Армении рассказали о планах Эрдогана: Хочет доминировать на Кавказе
Победа отменяется: у Байдена "отобрали" нечестные голоса

Шоу-бизнес

"Лежать и драть ее": прекрасная вдова Этуша похвасталась новым ложе для удовольствий
У Старшенбаум начались проблемы со здоровьем после скандала с Корчевниковым
"Зачем так пугать-то?": Варнава обнажилась на публике
Подготовка к отцовству: обрюзгший Ди Каприо попал в объективы папарацци

Проишествия

В Армении сбили российский военный вертолет
В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену
Анна Нетребко оказалась в эпицентре террористических атак в Вене: Кричали и бежали

Lifestyle

Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Шоу-бизнес

Внучка и зять Гурченко сцепились в суде за квартиры и деньги

Родные люди готовы друг другу горло перегрызть
Шоу-бизнес

"Лежать и драть ее": прекрасная вдова Этуша похвасталась новым ложе для удовольствий

Восторг и радость гарантированы
Шоу-бизнес

Пугачева отреагировала на слухи о вражде с Бузовой: Никто не омрачит моего настроения

Певица сделала заявление
Шоу-бизнес

"Зачем так пугать-то?": Варнава обнажилась на публике

Поклонники отреагировали неоднозначно

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 10 ноября 2020 года
Гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 9 ноября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Известный советский фигурист умер от страшной болезни
Дзюба удивил трогательным поступком после скандала с интимным видео
Плохо кончил: бессовестного онаниста Дзюбу выперли из сборной
Бывшая воспитанница нанесла страшный удар Тутберидзе

Регионы

Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+