Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Тяжелое и трагичное расставание: обнародованы шокирующие данные о семье Топалова и Тодоренко
Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
"Максимум год живут": экс-жену Аршавина сжирает страшный недуг
партнеры
Воскресенье
24 января
Лента новостей
16:04
"30 лет меня использовал": объявившая о разводе Успенская готовится хищно защищать имущество
15:30
"Путин там ничего не делает": Песков откровенно о "дворце" президента в Геленджике
15:14
"У меня остановилась жизнь": вдова Грачевского вызвала усопшего супруга на разговор
15:07
"Тяжелейшая операция под общим наркозом": Борисова о рождении ребенка Началовой
14:34
"Он огромного размера": на могиле Сергея Юрского появился загадочный камень с надписями
14:21
Америка пожалела о выборе: Байдена поймали на оскорблении рабочих на четвертый день президентства
14:15
Не стал отрицать: возлюбленный Началовой откровенно об общем сыне с певицей
13:46
Болезнь "пожирает" мозг: врач заговорила о страшном недуге Анфисы Чеховой
13:42
На заговорившего о наследстве внебрачного сына Грачевского завели уголовное дело
13:20
"Разве так можно?": наступившую на голову матери Шейк разнесли в пух и прах
12:58
Жертва порчи и сглаза: Штурм заявила об атаке черных магов на переломанную Кудрявцеву
12:42
"На грани жизни и смерти": Винокур и Лещенко едва не погибли в страшной аварии
12:41
"Зачем она это сделала?": Пугачева удалила Киркорова из соцсетей
12:30
"Не смог добиться ничего": в Госдуме отреагировали на призыв Порошенко к осаде Кремля
12:14
"Плебейская мордочка": Акиньшину освистали за необразованность
12:02
Шокированные родственники отговаривают Федосееву-Шукшину от воссоединения с Алибасовым из-за имущества
11:47
"Слава богу": вдова актера Коренева обрадовалась предсмертной коме супруга
11:38
Какой ужас: врачи спасают экстренно госпитализированного любовника Бузовой
11:34
Внебрачный сын Грачевского заговорил о разделе имущества
11:24
Сбежавшего в Швейцарию Шепелева разнесли за несерьезное отношение к Фриске
11:11
Коммунальная катастрофа в Белоруссии: эксперт ожидает нового взрыва протестов
10:54
"Обсуждали условия развода": Костюшкин рассказал о проблемах в браке
10:53
"Он умер, и мы даже не поговорили": Алферова откровенно о смерти любимого мужчины
10:40
"Начались осложнения": подробности состояния жутко опухшей экс-супруги Аршавина
08:37
Дочь Глюк’oZы пострадала из-за воровства
08:04
"Колдовское озеро", "Ищейка" и еще 3 ярких сериала с Анной Банщиковой к ее дню рождения
06:51
Звезда сериала "Чики" сыграла быструю свадьбу
04:31
Отказавшемуся видеться с матерью Дане Милохину дали под дых
02:34
Собчак в странном наряде закидали камнями
00:32
Коронавирус: последние новости на сегодня, 24 января 2021 года
22:06
Разин предупреждал: нанесен сокрушительный удар по карьере Шатунова
20:28
Общественник: Организаторы митингов провоцируют новые вспышки COVID-19
20:19
Киста перекрыла кровоток: Вскрылись подробности состояния Дакоты после экстренной госпитализации
19:36
Вовлечение детей в митинги сравнили с операциями фашистских карателей
19:31
Россиян предупредили о росте числа заболевших COVID-19 после митингов
18:04
Розенбаум о конфликте с Шуфутинским: Чуть с ума не сошел
17:54
Украинский депутат Деркач раскрыл автора записи разговора Порошенко и Байдена
17:50
Костюшкин разделся догола ради удовольствия Кудрявцевой
17:47
"Не бил": экс-любовник Бузовой решился на откровенный разговор
17:23
Пышные формы Кристины Асмус возбудили россиян
17:22
Зараженные коронавирусом пришли на митинг в Москве
16:57
Голикова назвала приоритетную версию происхождения коронавируса
16:53
Участники незаконного митинга в Москве пытаются провоцировать полицию
16:18
В СПЧ отметили корректное поведение полиции на акции в Москве
16:00
Умер легендарный журналист Ларри Кинг
15:59
Скончался президент Московского зоопарка
15:41
Организаторы митингов используют детей как живой щит – политолог Гусев
15:10
Москалькова оценила отношение местных властей к участникам митингов
15:07
"Я – экстремальная мамаша": затравленная из-за сына Тодоренко сделала заявление
15:03
"Кидали кирпичами и гвоздями": Вдова Караченцова терпела унижения ради семьи
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Политик Лебедько: Деятельность Тихановской за пределами Белоруссии – это кошмар или удар для Лукашенко
Противостояние Лукашенко и оппозиции приближается к критической точке – обозреватель Кузнецов
Польский журналист Сираковский сообщил о скорой отставке Лукашенко: Режим разрушается изнутри
Тихановская отказалась от участия в следующих выборах президента Белоруссии
"Пошла отсюда!": объявившая о расставании Бузова сорвалась на мат
Эксперты о незаконных митингах: Не тот масштаб, на который рассчитывали организаторы
Шоу-бизнес

"Он огромного размера": на могиле Сергея Юрского появился загадочный камень с надписями

Сергей Юрский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
На могиле российского актера Сергея Юрского на Троекуровском кладбище появился "волшебный камень". По словам звездной наследницы, семья долгое время искала подходящий материал.
прочитано 884 раза

Родная дочь режиссера объяснила любознательной публике, почему установка монумента затянулась на несколько лет. Ведь Сергей Юрьевич ушел из жизни еще в феврале 2019 года. Мужчина скончался в возрасте 83 лет.

ПО ТЕМЕ

Похоронили и забыли: что случилось с могилой Юрского

Если верить Дарье, родственники искали необычный камень, из которого можно было бы воздвигнуть памятник. В итоге изготовление монумента заняло два года.

"Мы искали волшебный камень, чтобы он был сделан природой. Задача практически невыполнимая. Это камень-песчаник. Он огромного размера. Художник сделал потрясающие надписи", – рассказала звездной наследница.

Дочь Юрского хотела, чтобы надпись на могиле была сделана рукой усопшего. У артиста был запоминающийся и очень необычный почерк, с которым были знакомы только родственники и друзья маэстро.

Выяснилось, что Театр Моссовета, где служил Сергей Юрьевич, предлагал финансовую помощь, однако семья отказалась от подачек и справилась самостоятельно. Торжественное открытие монумента запланировано 8-го февраля. Родные режиссера планируют пригласить всех друзей и близких.

Более того, Дарья призналась, что звездный отец часто является к ней во снах. Несмотря на то, что со дня трагедии уже прошло более двух лет, боль все еще не ушла. Женщина добавила, что все знакомые с теплотой и нежностью вспоминают о главе семейства.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 24 января 2021, 14:34 Источник: НТВ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Убитый горем Эрнст появился на прощании с Юрским

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Украинский депутат Деркач раскрыл автора записи разговора Порошенко и Байдена
При Байдене во внешней политике США сохранится курс администрации Трампа – журналистка Кимберли
Политик Лебедько: Деятельность Тихановской за пределами Белоруссии – это кошмар или удар для Лукашенко
Противостояние Лукашенко и оппозиции приближается к критической точке – обозреватель Кузнецов

Шоу-бизнес

Какой ужас: врачи спасают экстренно госпитализированного любовника Бузовой
Внебрачный сын Грачевского заговорил о разделе имущества
Сбежавшего в Швейцарию Шепелева разнесли за несерьезное отношение к Фриске
"Обсуждали условия развода": Костюшкин рассказал о проблемах в браке

Проишествия

"Вести" рассказали о подготовке аспиранта МГУ к погромам
Адвокат Екатерина Гордон сообщила о похищении Марины Чайки
Блогер Варламов раскрыл подробности своего задержания в Южном Судане: Камера с осиными гнездами
Убивший аспирантку историк Соколов решил обжаловать приговор

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

"Он огромного размера": на могиле Сергея Юрского появился загадочный камень с надписями

Режиссеру наконец-то воздвигли памятник
Шоу-бизнес

На заговорившего о наследстве внебрачного сына Грачевского завели уголовное дело

Мужчина пытается сохранить лицо
Шоу-бизнес

Болезнь "пожирает" мозг: врач заговорила о страшном недуге Анфисы Чеховой

Болезнь стирает воспоминания телеведущей
Шоу-бизнес

"Зачем она это сделала?": Пугачева удалила Киркорова из соцсетей

Поклонники находятся в недоумении

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 25 по 31 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 22 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 21 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 20 января 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Смолов рассекретил отношения с внучкой Ельцина
"Жалуются только слабые": Роднина разнесла ноющего Плющенко
"Будем драться без правил": Плющенко принял вызов хореографа Тутберидзе на дуэль
Тарасова отказалась признавать Плющенко тренером после скандала с особняками

Регионы

В Подмосковье заболевшим школьникам поставлен предварительный диагноз
Известную журналистку Жанну Шеплякову жестоко убили в Рязани
Прокуратуру и СК просят проверить сообщения о нарушении прав хакасских журналистов
Нижний Новгород готовится к празднованию 800-летия
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+