"Он огромного размера": на могиле Сергея Юрского появился загадочный камень с надписями

Родная дочь режиссера объяснила любознательной публике, почему установка монумента затянулась на несколько лет. Ведь Сергей Юрьевич ушел из жизни еще в феврале 2019 года. Мужчина скончался в возрасте 83 лет.
Если верить Дарье, родственники искали необычный камень, из которого можно было бы воздвигнуть памятник. В итоге изготовление монумента заняло два года.
"Мы искали волшебный камень, чтобы он был сделан природой. Задача практически невыполнимая. Это камень-песчаник. Он огромного размера. Художник сделал потрясающие надписи", – рассказала звездной наследница.
Дочь Юрского хотела, чтобы надпись на могиле была сделана рукой усопшего. У артиста был запоминающийся и очень необычный почерк, с которым были знакомы только родственники и друзья маэстро.
Выяснилось, что Театр Моссовета, где служил Сергей Юрьевич, предлагал финансовую помощь, однако семья отказалась от подачек и справилась самостоятельно. Торжественное открытие монумента запланировано 8-го февраля. Родные режиссера планируют пригласить всех друзей и близких.
Более того, Дарья призналась, что звездный отец часто является к ней во снах. Несмотря на то, что со дня трагедии уже прошло более двух лет, боль все еще не ушла. Женщина добавила, что все знакомые с теплотой и нежностью вспоминают о главе семейства.
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