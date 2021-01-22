Головой об стену: известную российскую певицу жестоко избили

Работы Марины Гусаровой быстро полюбились публике за их искренность. Исполнительница сочиняет лирические композиции, опираясь на собственный болезненный опыт. Оказалось, хит "Не влюбляйся" тоже возник не просто так. Артистка призналась, что пережила настолько болезненные отношения, что долгое время вообще не собиралась вступать в новые.



Сегодня она поет под псевдонимом Mary Gu и абсолютно счастлива в браке с Дмитрием Богоявленским. Пара часто радует поклонников теплыми снимками. Однако за этой историей любви стоит долгая борьба с самой собой. В начале она отталкивала Дмитрия из-за того, что не могла пережить болезненное расставание.

Мария рассказала, что они с будущим супругом познакомились, когда он работал барабанщиком на ее концертах. "Отношения зарождались в дружеском контексте, когда я еще встречалась с предыдущим молодым человеком. Это кардинальное различие между ними, возможно, и привело к тому, что я наконец-то осмелилась сказать ему: "Пока!" Он для меня больше ничего не значит", – поделилась певица.



Выяснилось, что в предыдущих отношениях у артистки была тяжелая жизнь. "Все по молодости проходят эту странную историю, когда ты просто терпишь такое!" – считает она. "Он поднимал на меня руку в самом начале. Головой об стену мог. Что меня держало рядом с ним? Вот кто бы знал! Какой-то промежуток времени он даже жил за мой счет", – рассказала звезда.

Будущий супруг просто не мог ее впечатлить в тот момент, так как голова девушки была занята другими мыслями. "Каким было первое свидание? Все прозаично. Я позвала его в кальянную. Пару раз приглашала и не приходила. Были определенные опасения", – призналась она.



Однако сейчас семейной идиллии возлюбленных можно только позавидовать. Сама Мария говорит, что у них прекрасные отношения, а дома царит абсолютное равноправие. Сейчас супруг является менеджером-продюсером звезды. Напомним, в 2018 году пара сыграла свадьбу, однако от пышных торжеств отказалась.

