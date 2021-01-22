Головой об стену: известную российскую певицу жестоко избили

Сегодня она поет под псевдонимом Mary Gu и абсолютно счастлива в браке с Дмитрием Богоявленским. Пара часто радует поклонников теплыми снимками. Однако за этой историей любви стоит долгая борьба с самой собой. В начале она отталкивала Дмитрия из-за того, что не могла пережить болезненное расставание.
Мария рассказала, что они с будущим
супругом познакомились, когда он работал барабанщиком на ее концертах. "Отношения зарождались в дружеском контексте, когда я
еще встречалась с предыдущим молодым человеком. Это кардинальное различие между
ними, возможно, и привело к тому, что я наконец-то осмелилась сказать ему:
"Пока!" Он для меня больше ничего не значит", – поделилась певица.
Выяснилось, что в предыдущих отношениях у артистки была тяжелая жизнь. "Все по молодости проходят эту странную историю, когда ты просто терпишь такое!" – считает она. "Он поднимал на меня руку в самом начале. Головой об стену мог. Что меня держало рядом с ним? Вот кто бы знал! Какой-то промежуток времени он даже жил за мой счет", – рассказала звезда.
Будущий супруг просто не мог ее
впечатлить в тот момент, так как голова девушки была занята другими мыслями. "Каким
было первое свидание? Все прозаично. Я позвала его в кальянную. Пару раз
приглашала и не приходила. Были определенные опасения", – призналась она.
Однако
сейчас семейной идиллии возлюбленных можно только позавидовать. Сама Мария
говорит, что у них прекрасные отношения, а дома царит абсолютное равноправие.
Сейчас супруг является менеджером-продюсером звезды. Напомним, в 2018 году пара сыграла свадьбу, однако от пышных торжеств отказалась.
Популярные темы форума
Навальный - герой?
Судба Старых Дев - копировать родителей !!!
Стала встречаться с бездомным
Вы бы хотели, чтобы Аляска присоединилась к России?
Взяли племянника на воспитание.
Битва мегер
А вы страдаете авторитаризмом?
Новым девам сюда
Со мной флиртует женатый
Ната и Мишель когда успокоятся?