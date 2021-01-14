"Прости меня!": больная страшным недугом бывшая жена Аршавина раскаялась в содеянном

Аутоимунный процесс – это когда клетки организма уничтожают сами себя. Обычно это случается из-за психологических травм и стресса. Психосоматика объясняет аутоимунные болезни тем, что человек долгое время неудовлетворен, не может простить кого-то за причиненную боль. Так произошло и с Алисой Казьминой.
Из-за страшной болезни она перенесла уже две операции, после которых ее лицо потеряло прежний вид. Теперь девушка прикрывает лицо на фото и не показывается общественности.
Бывшая жена Аршавина начала размышлять, почему же с ней произошло такое. Возможно, это связано с обидами прошлого. Что примечательно, Андрей Аршавин даже не поддержал бывшую супругу в трудное время. Хотя первый муж проявил участие и протянул ей руку.
Алексей первым пришел на помощь Алисе, когда узнал о случившемся. Как пишет Starhit, Казьмина жалеет, что ушла от первого супруга ради футболиста.
Бизнесмен Алексей Казьмин договорился с врачами о лечении бывшей супруги, помогал с детьми и всячески оказывал поддержку.
"Очень жалею, что рассталась с Лешей – с ним я цвела, со мной такого точно бы не случилось. Он был опорой. Это была семья, где до старости счастливо жили бы с детьми, родителями и компаниями друзей. Прости, Леша, меня", —сказала Алиса Казьмина.
Напомним, от Алексея Алиса родила двух детей. В 2016 году она его бросила и ушла к Андрею Аршавину, забрав детей. Уже в 2019 году пара рассталась. Они развелись, несмотря на рождения ребенка.
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