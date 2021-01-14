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Шоу-бизнес
Тяжелое состояние: больного Грачевского ввели в кому

Тяжелое состояние: больного Грачевского ввели в кому

Борис Грачевский. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Бориса Грачевского вновь ввели в состояние медикаментозной комы. Создателя "Ералаша" подключили к аппарату ЭКМО – экстракорпоральной мембранной оксигенации, это следующая стадия после ИВЛ.
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Режиссер находится в реанимации. По данным телеграм-канала Baza, состояние звезды тяжелое. Врачи не дают никаких прогнозов.

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Тяжелобольного Грачевского ввели в искусственную кому

Отметим, Борис Грачевский в одной из столичных больниц с 28 декабря. Из-за ухудшения состояния вскоре его перевели в реанимацию. 7 января знаменитость подключили к аппарату ИВЛ. Тогда режиссера впервые ввели в состояние искусственной комы.

Напомним, 11 января Борис Грачевский пришел в себя и начал жестами общаться с врачами. Однако вскоре его состояние начало резко ухудшаться и его отправили в другую реанимацию, а теперь снова погрузили в состояние медикаментозного сна.

Ранее молодая жена режиссера Екатерина Белоцерковецкая призвала поклонников молиться за ее звездного супруга. Она не делится подробностями состояния мужа, в отличие от его друзей.

Как писали "Дни.ру", недавно появился слух, что Борис Грачевский хочет продать киножурнал. В беседе с журналистами режиссер опроверг эту информацию. Он признал, что пандемия негативно повлияла на "Ералаш", но о продаже нет и речи.

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Автор: 14 января 2021, 15:04 Источник: Телеграм-канал Baza • Требует проверки
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Борис Грачевский показал свой кабинет

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