Хотели зарегистрировать брак: Быстрицкая угодила в лесбийский скандал

Андрей Караулов был хорошо знаком с Элиной Быстрицкой. Много раз он выступал экспертом в телевизионных программах, посвященных ее жизни. В последнем интервью Дмитрию Гордону журналист поделился загадочными подробностями ее личной жизни.



По словам Караулова, у звезды был роман с помощницей Ксенией Рубцовой. Они познакомились в 2010 году, затем Ксения стала арт-директором артистки, после их отношения переросли в дружеские. Быстрицкая настолько доверяла девушке, что иногда поручала снимать крупные денежные суммы с собственных счетов. Именно из-за этого момента впоследствии Ксения и оказалась в тюрьме. Элина Авраамовна заявила, что помощница украла у нее 35 миллионов.



Андрей Караулов рассказал, что ситуация много обсуждалась в СМИ, однако в ней имеется одна деталь: "Есть отношения сестры Быстрицкой к самой Элине Авраамовне и роман с девчонкой, которая сейчас в тюрьме", – отметил он.

По мнению журналиста, звезда совершенно не скрывала отношения с помощницей. "У нее своя история была и с мужем, который ее чуть не убил. Там не просто история, там любовь. Причем такая, что она хотела, чтобы они уехали в какую-то из стран, где регистрируют браки. Элина Авраамовна – член партии, народная артистка СССР. Она боялась потерять Ксюшу", – поделился он.

Ксению Рубцову признали виновной после заявления, которое якобы написала сама Быстрицкая. "Она никому не рассказывала свои личные тайны. Подпись Быстрицкой, что, вроде как, Ксюша ее обокрала, подделана. Суд это установил и все равно отправил Ксюшку в тюрьму", - рассказал журналист.

