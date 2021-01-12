Почерневшие открытые раны: Судзиловская ужаснула изуродованным лицом

Российская актриса Олеся Судзиловская отличается отменным вкусом и всегда блистает. Неожиданно для поклонников она предстала перед ними в ужасающем виде.

46-летняя Олеся Судзиловская не стесняется смелых образов и всегда радует поклонников своей красотой. Но на днях она удивила своим странным внешним видом.

В разделе "Сторис" свего "Инстаграм" Олеся Судзиловская показала свежее фото, на котором предстала с открытыми ранами на лице, напоминающими порезы.

К счастью, по подписи стало ясно, что актриса участвует в очередных съемках, а на ее лице просто сценический грим. Стоит отметить, что Олеся Судзиловская снимается в кино и активно участвует в различных проектах. В каком именно проекте она участвует сейчас, актриса не стала уточнять. Судя по всему, это будет настоящий экшен, ведь с ней работают каскадеры.

Сама Олеся Судзиловская тоже обожает экстремальные виды спорта. Она обожает риск и всегда с удовольствием пробует новое. Недавно она открыла для себя занятия стрельбой.

Ранее "Дни.ру" публиковали откровенное фото Олеси Судзиловской.