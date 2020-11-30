Дзюбу бы сюда: голая 46-летняя Судзиловская поласкала себя перед зеркалом

"Женщины, когда им под 40, часто делают глупости", – говорила Верочка в "Служебном романе". Смотришь на 46-летнюю Олесю Судзиловскую и убеждаешься в справедливости фразы из фильма Эдьдара Рязанова.

46-летняя актриса, как настоящая русская патриотка, сейчас отдыхает в Швейцарии. В Женеве сейчас очень хорошо!.. И там, на берегу прекрасного озера, остро хочется поэзии и любви.

Особенно это томление понятно по свежему фото актрисы, которое она опубликовала у себя на странице в "Инстаграме". Голая, она лишь слегка прикрыла упругие перси, развернулась в пол-оборота перед зеркалом и оставила огромный простор для эротической фантазии.

Правда, мнение поклонников ласкающей себя артистки разделились. Одни называют ее "королевой секса" и пишут, что "когда у меня в беляшной проводка полыхнула, то не было так жарко, как от тебя на фото". Другие же взрослую артистку театра и кино осуждают за эротику.

"Дзюубу бы к ней, они бы наши друг друга", "Не надо, не опошляйтесь как все. Вы и в одежде супер", "Красиво, но не по возрасту", – пишут люди.

Олеся оставила за кадром, кто сделал это шикарное провокационное фото. Напомним,4 января 2009 года у актрисы родился сын Артем, а 26 октября того же года она вышла замуж за отца своего ребенка – бизнесмена Сергея Дзебаня. 19 января 2016 года у актрисы родился второй сын Майк.