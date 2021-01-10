Звезда "Интернов" побежала в полицию после драки на съемках

Сергей Попов, прославившийся благодаря многосерийному фильму о студентах-медиках, обратился в правоохранительные органы после неожиданной стычки с художественным руководителем "Театрального особняка".

Пока артист не выходит на связь и отказывается комментировать происходящее, Леонид Краснов рассказывает свою версию конфликта. По словам худрука, недопонимание связано с тем, что актер хвалился собственными достижениями.

Похоже, что Сергею Попову не понравилось, что режиссер попросил перечислить заслуги хвастуна. Как отмечает Леонид, ответа на этот вопрос звезда "Интернов" не нашла и "начала махать руками".

Из-за неадекватного поведения артиста художественный руководитель решил проучить возбужденного собеседника. Однако Краснов не хотел напугать или, тем более, покалечить Попова.

"Поскольку у него нет известности актерской, он таким образом решил ее приобрести. Я думаю, его просто обидел тон разговора, который был вчера. И он решил выжать из ситуации все возможное", – высказался Леонид.

Режиссер добавил, что не собирается вычеркивать Сергея из своей жизни. Но теперь Краснов будет ограничивать общение с актером. Стоит отметить, что мнение Попова до сих пор остается творческой тайной.

Ранее сообщалось о выходках другой звезды телесериала "Интерны". Исполнитель роли Бориса Левина поинтересовался, не толстый ли он. Дмитрий Шаракоис предоставил всего два варианта ответа: "да" и "очень". В итоге 75% участвующих в опросе проголосовали за второй.