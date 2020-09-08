Случайность или злой рок? В доме Легкоступовой обнаружили два трупа

Валентина Легкоступова после свадьбы с Юрием Фирсовым переехала в свою московскую квартиру в районе станции метро "Текстильщики". Именно оттуда ее и забрала скорая помощь в бессознательном состоянии. Накануне в доме на Саратовской улице обнаружили два трупа.

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