"Когда этот психованный замолчит?": Дружинина вскрыла грязные сцены на съемках "Девчат"

Актриса рассекретила интересные подробности о съемках картины "Девчата". Оказывается, в коллективе были натянутые отношения.

Советская комедия "Девчата" запомнилась зрителям как легкая и душевная история. Оказывается, актерам приходилось поступаться своими принципами.

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Подробности поведала Светлана Дружинина – режиссер культовых "Гардемаринов". В картине "Девчата" она сыграла роль телефонистки Анфисы.

Тяжелую атмосферу, которая складывалась во время работы над лентой, создавал на удивление улыбчивый в кадре Николай Рыбников.

"Я вспоминаю картину с болью", – написала Дружинина в своем "Инстаграм".

Ссоры происходили не только из-за Николая Рыбникова, но и из-за Инны Макаровой. Оба до "Девчат" снялись в культовой "Высоте" и были обожаемы зрителем, поэтому вели себя крайне высокомерно. Казалось, что они всех презирают.

Помимо всего этого Рыбников злился, что ему не дали протащить на роль Анфисы свою супругу Аллу Ларионову. К тому же, режиссер не мог уладить конфликт мирно – он был новичком на тот момент.

Рыбников был зол на всех, к режиссеру Чулюкину относился с большим пренебрежением и жаловался: "Я устаю от его болтовни… Когда этот психованный уже замолчит?!" – написала Дружинина в "Инстаграм".



В итоге актриса едва не исчезла из картины. От режиссера потребовали снять в роли Анфисы другую кандидатуру. По мнению худсовета, маленькая и смешная Румянцева никак не могла отбить жениха у статной Дружининой. Помог режиссер Юлий Райзман. Он велел сменить крупные планы на общие и кадрировать некоторые сцены. Результат всем понравился.