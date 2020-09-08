Превратился в подкаблучника: друзья не узнают принца Гарри

О том, что принц Гарри перестал быть самим собой после встречи с Меган Маркл, говорят уже давно. Однако теперь бывший лучший друг подробно рассказал об изменениях, которые случились с герцогом.

Том Инскип и член королевской семьи знают друг друга уже много лет. Они вместе учились и с тех пор близко общались. Однако, когда младший сын принцессы Дианы встретил Меган Маркл, все поменялось.

Раньше Гарри всегда был душой компании, обожал шутить и веселиться, а семья часто была озадачена его выходками. Наследник британского престола обожал проводить время с друзьями и не представлял своей жизни без вечеринок.

Том Инскип сразу сказал приятелю, что ему не стоит торопиться в отношениях с актрисой. Впрочем, об этом его предупреждал и принц Уильям, но влюбленный молодой человек и слышать ни о чем не хотел. Он стремился создать семью и очень быстро сделал предложение Меган Маркл.

Почти сразу после свадьбы он оборвал общение не только с Инскипом, но и с остальными друзьями из прошлой жизни. Также супруга настояла на том, чтобы Гарри полностью отказался от алкоголя и начал вести здоровый образ жизни – какие уж тут вечеринки!

Несмотря на то, что принцу нравится не все, что предлагает жена, он соглашается с ее мнением. Например, встает рано утром и занимается с Меган Маркл йогой, которую сам и не очень-то любит.

Также Гарри недавно отказался от встречи с семьей, так как супруга не захотела покидать США. Друзья переживают, что принц превратился в подкаблучника.