Превратился в подкаблучника: друзья не узнают принца Гарри

Том Инскип и член королевской семьи знают друг друга уже много лет. Они вместе учились и с тех пор близко общались. Однако, когда младший сын принцессы Дианы встретил Меган Маркл, все поменялось.
Раньше Гарри всегда был душой компании, обожал шутить и веселиться, а семья часто была озадачена его выходками. Наследник британского престола обожал проводить время с друзьями и не представлял своей жизни без вечеринок.
Том Инскип сразу сказал приятелю, что ему не стоит торопиться в отношениях с актрисой. Впрочем, об этом его предупреждал и принц Уильям, но влюбленный молодой человек и слышать ни о чем не хотел. Он стремился создать семью и очень быстро сделал предложение Меган Маркл.
Почти сразу после свадьбы он оборвал общение не только с Инскипом, но и с остальными друзьями из прошлой жизни. Также супруга настояла на том, чтобы Гарри полностью отказался от алкоголя и начал вести здоровый образ жизни – какие уж тут вечеринки!
Несмотря на то, что принцу нравится не все, что предлагает жена, он соглашается с ее мнением. Например, встает рано утром и занимается с Меган Маркл йогой, которую сам и не очень-то любит.
Также Гарри недавно отказался от встречи с семьей, так как супруга не захотела покидать США. Друзья переживают, что принц превратился в подкаблучника.
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