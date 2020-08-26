Принца Гарри обвинили в проблемах Меган Маркл

Народ недоволен поведение супруга Меган Маркл. Некоторые считают, что именно герцог Сассекский виновен в неудачах экс-актрисы.

Книга о жизни королевской семьи Великобритании и, в частности, свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, сподвигла подданных Елизаветы II на подобные мысли. Они полагают, что герцог Сассекский с самого начала действовал неправильно.

Во-первых, принц Гарри, по мнению поклонников, слишком рано привел избранницу во дворец. Ведь перед этим они встречались меньше трех месяцев. А Меган Маркл не только выросла в другой стране, но и принадлежала совсем другой культуре и социальному слою.

Вскоре сам принц Гарри был возмущен и обижен тем, что кандидатура его возлюбленной не вызвала энтузиазма у его брата – принца Уильяма. Он тогда посоветовал Гарри не торопиться с помолвкой и получше узнать свою невесту. Британцы считают, что выросший при королевском дворе принц должен был лучше, чем кто-либо, знать все о трудностях члена монаршей семьи.

Меган Маркл было необходимо гораздо больше времени, чтобы приспособиться к многочисленным правилам. Возможно, он понадеялся на то, что Меган Маркл, как актриса, легко и быстро адаптируется к жизни во дворце.

Напомним, недавно принц Гарри и Меган Маркл переехали из арендованного дома в Лос-Анджелесе в особняк, который они купили в Санта-Барбаре у российского миллиардера за 14,5 миллиона долларов. Звездная чета уже выходила на связь с нового места жительства.