"В ее глазах не было любви": Легкоступова страдала рядом с новым мужем

По мнению Светланы Лазаревой, подруга просто не хотела расстраивать близких. Певица вспомнила эпизод, который точно описывает отношения звезды с последним мужем.
Коллега призналась, что они сидели в гримерке, и Валентина Легкоступова много смеялась, была довольно общительной. Однако в ее глазах не было любви. "Она похудела, была пустой", – говорит Лазарева.
Также певица уверена, что Юрий Фирсов был домашним тираном. Неясно, поднимал ли он на супругу руку, однако его поведение было довольно авторитарным. Артистка отметила, что как-то раз пришла к подружке в гости, а в квартире все было завалено вещами мужа – будто у Вали и одежды никакой не было.
При этом яхтсмен уверяет, что сдувал пылинки с любимой. Мужчина признался: потратил все сбережения на пластику для Легкоступовой, благодаря нему она очень преобразилась. Он обвиняет родственников Валентины в лицемерии и говорит, что они украли у нее машину. Сейчас вдовец не общается с семьей покойной жены.
Смерть Валентины Легкоступовой до сих пор вызывает вопросы. По официальной версии она скончалась после падения в ванной и травмы головы. Родственники винят в этом Юрия Фирсова.
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