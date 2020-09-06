Жертва подмосковного ревнивца Грачева скрывала нового мужа целый год

Накануне Маргарита Грачева и ее избранник Максим созвали близких на свадебную церемонию. Однако во время того, как возлюбленные должны были обменяться кольцами, молодые люди признались, что вступили в брак год назад – 5 сентября 2019 года.
Шокированные гости начали аплодировать супругам, а ведущий торжества предложил отметить годовщину свадьбу. Также Маргарита поделилась романтичными снимками с Максимом. Ее избранник – бородатый мужчина с татуировками. На фотографиях он нежно целует возлюбленную и крепко обнимает.
Поклонники, которые не менее удивлены, поздравили супругов с событием. Они оценили нового мужа Грачевой. "Молодцы, поддерживаю вас полностью, так и надо!", "Вы супер пара!", "Долгих вам лет совместной жизни в любви и согласии", – написали фолловеры.
Напомним, несколько лет назад ревнивый муж отрубил руки Маргарите. После своего зверского поступка мужчина отвез жену в больницу и сдался полиции. Врачам удалось спасти одну руку Грачевой. Вторую кисть заменил протез. Раньше девушка боялась того времени, когда бывший муж выйдет из тюрьмы, но после встречи с Максимом она стала чувствовать себя в безопасности.
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