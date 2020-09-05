В стиле ретро: Боярская удивила сменой имиджа

Елизавета Боярская предстала в новом образе. 34-летняя актриса сменила имидж ради съемок в историческом сериале "Оптимисты", где сыграла главную роль. Проект повествует о жизни дипломатов 60-х годов. Собственно, в стиле этого времени и была прическа Боярской на фото.

В новом образе звезда приехала на озвучку сериала, сообщает 7days.ru. Дочь Михаила Боярского восхитила фанатов своим ретро-образом. На ней была синяя водолазка и черные брюки. А на голове у нее была объемная укладка.

Макияж тоже соответствовал трендам 60-х. Широкие черные стрелки подчеркивали ее глаза. В Сети сравнили актрису с голливудской красоткой Анджелиной Джоли.

"Эталон красоты"; "Очень идет", – считают фанаты.

Звезда сообщила, что новый сезон сериала "Оптимисты" выйдет на экраны в конце года. А недавно артистка также снималась еще в одном сериале – "Седьмая симфония". В кадре актриса самостоятельно играет на флейте. Музыкальный инструмент она освоила много лет назад.

Ранее Боярская поделилась с поклонниками фото с сыном Андреем, который в этом году пошел во второй класс. Торжественное фото Боярская выложила в своем "Инстаграм".