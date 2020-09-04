В семье овдовевшего Норкина грядет пополнение

Три месяца назад ушла из жизни Юлия Норкина. До сих пор неизвестно, по какой причине скончалась журналистка. Говорят, что у нее были проблемы со здоровьем.
Андрей Норкин до сих пор не может поверить, что его возлюбленной нет в живых. Телеведущий пытается отвлечься, путешествуя по России. Например, недавно он съездил в Крым.
Выяснилось, что Норкина радует не только отпуск, но и новость о скором рождении внука. Его 25-летняя дочь Александра находится на шестом-седьмом месяце беременности. В Сети появилось видео находящийся в положении девушки.
Напомним, что помимо Александры у Норкина есть сын, которого тоже родила Юлия. Наследника зовут также, как и его сестру. В 2002 году супруги усыновили мальчика Артема, а через два года – Алексея. Они являются родными братьями.
Летом этого года появилась информация, что Норкин изменял своей жене. Более того, Юлия знала о похождениях супруга. Телеведущий резко высказался насчет этой информации. Он попросил предоставить доказательства. Также Андрей признался, что очень горюет по супруге: ему гораздо тяжелее, чем после смерти матери.
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