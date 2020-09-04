Известную актрису передали в руки врачей после похорон Клюева

Первым траурную церемонию не выдержал поэт-песенник Михаил Шабров. Писатель так сильно нервничал, что у него упало давление. Мужчину под руки вывели из зала и оказали первую помощь. На этот случай у дверей дежурили медики.
Однако на этом все не закончилось. Вскоре проблемы со здоровьем начались у коллеги Бориса Клюева по Малому театру Людмилы Поляковой. На подходе к залу актриса упала в обморок. Коллеги тут же передали ее в руки врачей.
Артистка с трудом восприняла новость о кончине партнера по сцене. Вместе с Борисом Клюевым они сыграли в десятке спектаклей.
После церемонии прощания гроб с телом покойной звезды транспортировали на Троекуровское кладбище. На погребении присутствовали только родные и семья.
Напомним, Борис Клюев скончался 1 сентября. Артист боролся с раком, однако, несмотря на плохое здоровье, продолжал выходить на сцену и сниматься. Его последней работой в кино стала короткометражка по мотивам истории "Д'Артаньян и три мушкетера". По задумке, герои видят себя на экране молодыми и "уходят" в вечность.
Идею подобного фильма режиссеру Георгию Малиновскому предложил сам артист. К сожалению, финальную версию он увидеть не успел. По словам создателя фильма, Борис Клюев предчувствовал свою смерть и простился с ним еще три недели назад.
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