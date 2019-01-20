Отвергнутая Ди Каприо красотка показала роскошную фигуру

Бывшая возлюбленная Леонардо Ди Каприо опубликовала откровенный снимок, который вызвал восторг у ее подписчиков. Пользователи уверены, что голливудский актер совершил ошибку, когда расстался с девушкой. "Дни.ру" подготовили фоторепортаж о жизни 26-летней датской модели.