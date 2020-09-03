"Надо так": Картункова оправдывается перед фанатами за лишний вес после карантина

После карантина и периода самоизоляции актриса Ольга Картункова сильно изменилась. Фанаты не могли не заметить такого преображения, ведь она только недавно похудела. Оказывается, все труды были зря.
На новом видео, опубликованном в "Инстаграм" артистки, она предстала за кулисами съемок проекта "Однажды в России". На кадрах женщина стоит в нарядном платье и с укладкой. Видно, что она значительно набрала в весе за полтора года. Однако на вопрос подписчика она сразу нашлась, что ответить. Возможно, это и правда.
"Что-то кажись опять поправились?" – спросил фанат.
"Надо так, для следующей роли" – ответила Картункова.
Фигура Ольги начала меняться недавно. Тогда она пожалела, что раздала свою одежду больших размеров, ведь она ей снова нужна.
Во время участия в КВН она весила около 150 килограммов. Два года назад она добилась потрясающих результатов и похудела на 80 килограммов, немало преобразившись. У артистки началась новая жизнь, а подписчики были просто в шоке от такой силы воли.
"Дни.ру" подробно рассказывали о секретах ее похудения. Оказывается, ничего невозможного Ольга не делала. Добиться столь впечатляющих результатов актрисе помогло питание – она ела пять-шесть раз в день.
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