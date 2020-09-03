"Это лежачий больной": жена рассказала о плачевном состоянии Гафта

Супруга Валентина Гафта, актриса Ольга Остроумова поделилась подробностями. По ее словам, артист все понимает, но не разговаривает.

2 сентября Валентину Гафту исполнилось 85 лет. В прошлом году актер перенес инсульт, после которого так и не смог полностью оправиться. Теперь он практически не встает с постели.

Поскольку актер не любит большого скопления людей, устраивать масштабный праздник родне ему не стали. День рождения звезды отметили в узком кругу. Было решено, что близкие друзья придут к знаменитости по одному.

Артистка отметила, что Валентин Гафт подтвердила, что Валентин Гафт не может самостоятельно передвигаться. "Это лежачий больной. Мы за ним ухаживаем, в кресле вывозим гулять, – поделилась она. Также Остроумова добавила, что муж все понимает, но сам "говорит без звука". Близкие научились понимать актера.

Примечательно, что и сама супруга звезды театра и кино тоже с трудом передвигается после перенесенной операции на коленях. Пару навещают друзья и стараются помогать им по хозяйству. Напомним, ранее художник Никас Сафронов рассказывал, что несколько месяцев не видел Он отметил, что артист находится либо дома, либо на даче.

Ранее "Дни.ру" писали о непростой судьбе Валентина Гафта. Артист по сей день не может пережить смерть своей дочери Ольги Елисеевой. Она покончила с собой в 2002 году. Актер винит себя в смерти наследницы. Он считает, что не уберег ее.

